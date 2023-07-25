الاستماع لأقوال الشهور في واقعة العثور على جثة لكشف الملابسات بالعمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال عدد من جيران شخص تم العثور على جثته داخل شقته في العمرانية، لكشف ملابسات وفاته، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، كما تم مناظرة الجثة، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها.

كما استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرته، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في العمرانية، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات والمعاينة، تم العثور على جثة شخص يقيم بالشقة، لا توجد به إصابات ظاهرية، وتم معاينة الشقة، وفحص محتوياتها، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاته، وتولت النيابة المختصة التحقيق.