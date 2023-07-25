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الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة.. والقاهرة تسجل حاليا 37 درجة فى الظل

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 04:07 م
الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة.. والقاهرة تسجل حاليا 37 درجة فى الظل حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء صافية وطقس شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد.
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى (فى الظل) 37 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة مئوية.
 
أما جنوب الصعيد فدرجة الحرارة في الظل الآن 43 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة مئوية. 
 
ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
كما يشهد اليوم نشاط رياح على شواطئ مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية ، وسرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2: 3 متر.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الثلاثاء :  القاهرة العظمى 38  درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46  والصغرى  29 درجة.
 

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