استطلاع: 68% من الأمريكيين يرون بايدن غير قادر صحيا على أداء مهامه الرئاسية

كتبت: نهال أبو السعود

أظهر استطلاع جديد أجرته شبكة إن بي سي الأمريكية، أن اثنين من كل ثلاثة مشاركين قلقون بشأن القدرة الصحة العقلية والبدنية للرئيس جو بايدن البالغ من العمر الآن 80 عاما.

ووجد الاستطلاع أن 68% قلقون من أن الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 80 عاما لا يمتلك الصحة العقلية والبدنية الضرورية لمهام وظيفته، مع 55% قالوا ان لديهم مخاوف "كبيرة"، وقال 32% إن لديهم مخاوف بسيطة أو ليست لديهم مخاوف بشأن صحة بايدن.

وبالنسبة لترامب، أجاب 55% بالإيجاب عند سؤالهم عما إذا كانوا قلقين بشأن الصحة العقلية والبدنية للرئيس السابق ترامب ، بما في ذلك قال 44 % إن لديهم مخاوف طفيفة أو ليس لديهم مخاوف من أن ترامب البالغ من العمر 77 عاما يتمتع بالصحة العقلية والبدنية اللازمة لشغل منصب الرئيس.

كما قال 60% من المستطلعين إنهم قلقون بشأن إعادة انتخاب بايدن لولاية ثانية تستمر أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض، وأجاب 58 % بنفس الطريقة بالنسبة لترامب، وأشارت استطلاعات رأى سابقة إلى قلق بين الأمريكيين بسبب ترشح بايدن وترامب للرئاسة 2024.

ووجد الاستطلاع، الذي تم إجراؤه بعد أن وجهت وزارة العدل لائحة اتهام ضد ترامب بتهم تتعلق بتعامله مع مواد سرية ، أن الأول يتقدم بشكل مريح على خصومه في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري 2024 ، وأن تقدمه زاد منذ أبريل، كما وجد الاستطلاع أن ما يقرب من نصف الجمهوريين يريدون أن يستمر ترامب كزعيم لحزبهم.