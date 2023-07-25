استرداد 25 ألف متر أراضى أملاك الدولة بحلوان.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استرداد أكثر من 25 ألف متر مربع أراضي أملاك الدولة بحلوان، حيث تابعت الجهود المبذولة التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بحي حلوان بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية الأخرى خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من تنفيذ الموجة الـ 21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتى انطلقت يوم 8 يوليو الجاري وتستمر حتى 28 من نفس الشهر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون .

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان بقيادة اللواء حسام طوبار رئيس الحي وبالتنسيق مع كريم عادل مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية باسترداد قطعة أرض لصالح شركة المقاولات المصرية ( مختار ابراهيم ) احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير الخاضعة لوزارة قطاع الاعمال والبالغ مساحتها 25112 متر مربع وذاك بمنطقة حوض الهيش بحلوان بمنطقة الدواجن ضمن المستهدف بالمرحلة الثالثة بالموجة 21 .

تمت الأعمال بحضور اللواء رئيس حي حلوان و مديري التنظيم و الإزالات وتنفيذ الأحكام والشئون القانونية والمتغيرات المكانية والاشغالات ومشرفي المربعات بالحي بالاضافة الى مسئولى الشركة وفي وجود القوات الشرطية والمرافق بقسم حلوان حيث تم تسليم المساحة المستردة للشركة .

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على التنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية والتنفيذية بأحياء بالمنطقة الجنوبية لإزالة أية تعديات يتم رصدها في المهد، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وعدم السماح بأي مخالفات جديدة وتذليل أى معوقات تعترض تنفيذ الإزالات.

كما طالبت بالمرور اليومى والتنسيق مع مسئولي الزراعة وحماية الأراضي وجهات الولاية لرصد أى محاولات للتعدى ومنعه فى المهد، موجه بالاستمرار في متابعة جهود تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 21 لاستكمال تلك الأعمال.