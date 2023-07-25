إهمال نظافة أطقم الأسنان يتسبب فى الإصابة بالالتهاب الرئوى

كتبت إيناس البنا

اكتشف باحثون بارزون فى طب الأسنان بجامعة تكساس بالولايات المتحدة، فى دراسة حديثة، أن التنظيف غير السليم لأطقم الأسنان قد يؤدى إلى التهاب رئوى، وتسلط الدراسة الضوء على أهمية الحفاظ على نظافة الفم بشكل جيد، خاصة لمن يرتدون أطقم الأسنان، حسب موقع onlymyhealth.

ووفقًا للنتائج يمكن أن تحتوى أطقم الأسنان على بكتيريا وفطريات ضارة إذا لم يتم تنظيفها بشكل منتظم وشامل، عندما تتراكم هذه الكائنات الدقيقة على أطقم الأسنان، يمكن استنشاقها فى الرئتين، ما يسبب مشاكل فى الجهاز التنفسى مثل الالتهاب الرئوى.

وينصح فريق البحث مرتدى أطقم الأسنان باتباع ممارسات التنظيف المناسبة، بما فى ذلك تنظيف أطقم الأسنان بالفرشاة يوميًا، ونقعها فى منظف أطقم الأسنان، وزيارة طبيب الأسنان بانتظام لإجراء الفحوصات، حيث يمكن أن يؤدى إهمال ممارسات النظافة إلى زيادة خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسى.

ويمكن أن يؤدى الالتهاب الرئوى، وهو عدوى رئوية خطيرة، إلى مضاعفات خطيرة وقد يهدد الحياة، خاصة للأفراد الضعفاء مثل كبار السن أو أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، لذلك، فإن الحفاظ على فم نظيف وصحي أمر بالغ الأهمية للصحة العامة.

يؤكد اختصاصيو طب الأسنان والسلطات الصحية الآن على أهمية تثقيف مرتدي أطقم الأسنان حول تقنيات التنظيف المناسبة وتشجيع عادات نظافة الفم المنتظمة، من خلال زيادة الوعى، وتهدف إلى تقليل مخاطر الإصابة بالالتهاب الرئوي وتعزيز صحة الفم لدى الأفراد الذين يعتمدون على أطقم الأسنان.