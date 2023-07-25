إصابة 5 أشخاص فى حادثى سير بايتاى البارود ووادى النطرون بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة وقوع حادثى سير بمركزى ايتاى البارود ووادى النطرون بالظهير الصحراوي للمحافظة مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى دائرة مركز ايتاى البارود مما ادى الى إصابة 3 اشخاص بكسور وكدمات بانحاء الجسم وتم نقلهم الى مستشفى ايتاى البارود المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .

وفى مركز وادى النطرون أصيب شخصين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين ملاكى دائرة المركز وتم نقل المصابين الى المستشفى المركزى.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث.