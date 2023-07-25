إخماد حريق شقتين سكنيتين فى حدائق الأهرام وبولاق الدكرور

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى البوابة الثانية بمنطقة حدائق الأهرام، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع خالد مكى بمنطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغات تفيد بنشوب حرائق داخل شقق سكنية فى منطقة حدائق الأهرام وبولاق الدكرور، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحرائق، وفرض كردون أمنى بمحيطها لمحاصرتهم ومنع امتدادهم وتمت السيطرة عليهم دون إصابات.