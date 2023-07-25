ألمانيا تطلق صندوق لحماية المناخ بتمويل 5 مليارات يورو

كتبت: هناء أبو العز

أطلق مجلس الشيوخ الألماني المكون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي الصندوق الخاص "حماية المناخ والمرونة والتحول" المتفق عليه في مفاوضات الائتلاف الحكومى.

وسيتم تجهيز الصندوق مبدئيًا بخمسة مليارات يورو من القروض الجديدة، وإذا كانت النتائج مرضية وتم استخدام الأموال بشكل معقول، فيمكن أن تتدفق خمسة مليارات يورو أخرى إلى الصندوق الخاص في عام 2026.

وقال السناتور المالي ستيفان إيفرز (CDU) إن وضع الطاقة الحرج بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا ووقف إمدادات الغاز الروسي كان دافعًا رئيسيًا لتحركات التحالف، بالإضافة إلى ذلك ، فإن ملف تغير المناخ يجعل نفسه أولوية، خاصة مع الأحداث المدمرة الناجمة عن الجفاف والأمطار الغزيرة والعواصف تتزايد "بشكل ملموس.

وأضاف السناتور، إن كل ذلك احتاج ردود فعل سريعة، حيث وجدت المحكمة الدستورية الاتحادية أن "الوضع لا يسمح بالانتظار"، كما أن التأخير في إعادة الهيكلة الضرورية لإمدادات الطاقة وإنتاجها في الاقتصاد يعني ضررًا حقيقيًا لسكان برلين.

وبرر إيفرز الاقتراض بفرض حظر على الاقتراض الجديد على الرغم من مكابح الديون التي تنطبق بالفعل على الصعيد الوطنى، قائلًا: الانتظار سينتهي به الأمر إلى ارتفاع التكاليف، كما أن ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري قد يعني عبئًا مستقبليًا هائلاً على المدينة.

وتتمثل الخطة في البدء في سداد القروض اعتبارًا من عام 2030 وتمديد التمويل على مدار 26 عامًا، ومع هذا الجدول الزمنى، تتخلف برلين كثيرًا عن الولايات الفيدرالية الأخرى التي ترغب في إدارة أموال مماثلة لمدة تصل إلى 99 عامًا.

ويحدد القانون أربعة مجالات للتطبيق على الاستثمارات المدفوعة بالائتمان، قطاع البناء ، الذي يتعامل مع التجديد النشط للمباني القائمة، واستبدال مستهلكي الطاقة القديمة بمباني جديدة فعالة، وتحديث أنظمة التدفئة، وتعزيز المباني الخشبية، على سبيل المثال، ولموضوع الثاني هو تحويل توليد الطاقة نحو توليد محايد مناخيًا لتنفيذ التحول الحرارى.

وفى مجال التنقل، الأهداف الجديرة بالتمويل هي التوسع في المشي وركوب الدراجات، وتحسين وصلات الحافلات والقطارات، وخاصة في الضواحى، وشراء المركبات الكهربائية لرجال الإطفاء والشرطة وأساطيل المركبات العامة الأخرى أو محطات الشحن الإلكتروني. المحور الرابع هو تحول الاقتصاد الذي يشمل كفاءة الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة في الإنتاج وتطوير تقنيات جديدة.

كما سيتم إعطاء الأولوية القصوى للمشاريع التي تتجنب كمية كبيرة بشكل خاص من ثاني أكسيد الكربون، وتقوم لجنة توجيهية ، يتم فيها تمثيل جميع إدارات مجلس الشيوخ فيها تقريبًا ، باختيار المشاريع. ويجب أن يكون المعيار الأكثر أهمية هو الحماية السريعة للمناخ، ولكي تكون فعالة قدر الإمكان ، يجب إعطاء الأولوية لتنفيذ تلك التدابير التي تقدم أكبر مساهمة في الحد من الانبعاثات الضارة بالمناخ، في الوقت نفسه ، يجب تكثيف الجهود لتعزيز صمود ولاية برلين في مواجهة النتائج السلبية لتغير المناخ.

وفي بداية الأسبوع الماضي ، وتحت ضغط من الكتل البرلمانية ، جرت مناقشة على مستوى عالٍ ، وسع فيها قادة الائتلاف السيطرة البرلمانية على الصندوق الخاص وشددوا على جانب المرونة في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة.