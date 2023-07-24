3 مصابين فى انهيار شرفة من عقار قديم بحى جمرك الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

تلقت الأجهزة التنفيذية بـ حى الجمرك بالإسكندرية ، بلاغا بسقوط شرفة، بمنطقة باللبان شارع الخلعي رقم 9 متفرع من شارع الجنينه، مما أسفر عن 3 مصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وانتقلت المهندسة نهى خليفة رئيس الحى والمهندسه وفاء علي سكرتير عام الحى، الى موقع الحادث، وأصدرت المهندسه نهي خليفه رئيس حي الجمرك ، تعليمات بوضع حواجز خشبية حول العقار ومنع المارة مع رفع الانقاض.

وكان حى الجمرك قد تلقى بلاغا بسقوط شرفة بمنزل قديم لا يوجد به سكان بشارع الشافعية متفرع من البردى اللبان ، دون إصابات ، وانتقلت الأجهزة المعنية لموقع الحادث لوضع الأسوار الحديدية و رفع الأنقاض لفتح الطريق أمام المارة واتخاذ اللازم.

من جهة أخرى واصل حى الجمرك ، برئاسة المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، تنفيذ قرار الإزالة للأدوار من التاسع حتى الثالث بالعقار الكائن 19 ابن العربى.

وذكر الحى في بيان له أن العقار كان به ميل شديد ويمثل خطورة على العقارات المجاورة، وشددت المهندسة نهى خليفة على شن حملات دورية للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون.

وقامت إدارة المشروعات بحى الجمرك بالإسكندرية، بإزالة الأجزاء المعلقة بالعقار الكائن 43العنانى باللبان، وهو عقار خالٍ من السكان، كما تم إزالة الأجزاء المعلقة بالعقار رقم31 الجميعى بالمنشية، والعقارين خالين من السكان وصادر لهما قرار هدم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع مخلفات الأتربة وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.