يخدم خطوط صفط اللبن وميدان الجيزة.. تشغيل موقف الشوربجى فى بولاق الدكرور

كتبت – مرام محمد

قال مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة إنه في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية وإحكام السيطرة على حركة سيارات السرفيس ومنع الانتظار العشوائي لها، قامت المحافظة بتشغيل موقف الشوربجي الجديد بحي بولاق الدكرور.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشروع الموقف استهدف حل المشكلة المرورية المزمنة بتلك المنطقة ونقل مواقف سيارات الميكروباص والسرفيس العشوائية المتواجدة بمنطقة نهاية شارع العشرين وطلعة محور صفط اللبن في بولاق الدكرور بعيدا عن نهر الطريق، مشيرا أنه تم إدخال مواقف السرفيس العشوائية داخل الموقف الجديد لتسهيل الحركة المرورية.

وأشار إلى أن بتشغيل الموقف ودخوله الخدمة انضم إلى شبكة المواقف وساحات الانتظار التى أنشأتها المحافظة حديثا، كان آخرها مجمع مواقف المريوطية الحضاري الجديد الذي افتتحته المحافظة بين شارع فيصل والهرم على مساحة 9400م2 وبسعة 395 سيارة، وذلك ضمن مشروع تطوير ترعة المريوطية.

وأوضح الصدر أن الموقف الجديد تم تنفيذه بقطعة أرض جراج تابعة للمحافظة أسفل محور صفط اللبن بشارع الشوربجي، ويسع قرابة 60 سيارة سرفيس، ويخدم خطوط (صفط اللبن - ميدان الجيزة - بولاق الدكرور - أول فيصل - أبو قتادة – الدائري).

وأكد أن المحافظة حريصة على التوسع في إنشاء مواقف السرفيس للقضاء على المواقف العشوائية وتوفير مواقع حضارية للمواطنين وتسهيل حركة التنقل لهم مع إضافه خطوط سير جديدة تخدم أكبر قطاع ممكن، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.