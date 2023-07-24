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وزارة التضامن تستأنف اليوم صرف معاشات يوليو من فروع بنك ناصر

الإثنين، 24 يوليو 2023 05:00 ص
وزارة التضامن تستأنف اليوم صرف معاشات يوليو من فروع بنك ناصر صرف معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الإثنين صرف معاشات يوليو من فروع بنك ناصر الاجتماعي مع تيسير عملية صرف المعاشات. 
 
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قد أكدت أن الصرف متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخري، وجميع منافذ فوري.
 
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددة على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"  بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

التضامن

معاشات يوليو

طرق صرف المعاشات

شروط صرف المعاشات

صرف المعاشات



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