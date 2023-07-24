ميتا تعلن إطلاق خاصية قنوات واتساب فى مصر

كتبت هبة السيد

أعلنت شركة ميتا عن الإطلاق المبكر لخاصية " قنوات واتساب " في مصر، وهي خدمة تطمح إلى أن تكون أكثر منتجات الرسائل الجماعية broadcast messaging خصوصيةً المتاحة لملايين المصريين. القنوات هي طريقة جديدة، بسيطة، موثوقة، وخاصة لتلقي التحديثات المهمة من الأشخاص والمؤسسات مباشرةً داخل واتساب، وستصبح خاصية جديدة اختيارية وستكون منفصلة عن الدردشات الخاصة للمستخدمين.

إليك كل ما تريد معرفته

تطمح قنوات واتساب إلى أن تكون أكثر منتجات الرسائل الجماعية المتاحة خصوصية وستأتي مع حماية الخصوصية القوية التي ينتظرها المستخدم من واتساب.

للحفاظ على اختيار المستخدم والتحكم فيه، لن يتمكن المسؤولون من إضافة متابعين إلى قناتهم.

سيتم تخزين سجل القناة على خوادمنا لمدة 30 يوما فقط.

تظهر في علامة تبويب "التحديثات" الجديدة، منفصلة عن دردشاتك مع العائلة والأصدقاء والمجتمعات

تصبح أداة بث أحادية الاتجاه للمسؤولين لإرسال النصوص، الصور، مقاطع الفيديو، الملصقات، واستطلاعات الرأي

يمكنك الآن البحث للعثور على القنوات التي تهمك ومتابعة الفرق الرياضية والتحديثات من المسؤولين المحليين والمزيد

قالت ميتا في بيان "نعمل مع شركاء من مجموعة من القطاعات والصناعات بما في ذلك الهيئات الحكومية مثل وزارة الشباب والرياضة، والشركاء الإعلاميين مثل المتحدة للخدمات الإعلامية، والنادي الأهلي الرياضي".

ووفقا لشادن خلاّف، رئيسة قطاع السياسات العامة في شمال أفريقيا في ميتا: "تمثل مصر سوقًا نابض بالحياة للمبدعين والابتكار، وستوفر قنوات واتساب إتاحة مبكرة لمساحة جديدة تمامًا للأشخاص والمؤسسات لمشاركة المعلومات مع مجتمع واتساب سريع النمو في مصر. مع وجود بعض الشركاء الرائعين المشاركين بالفعل، حرصنا على أن تكون مصر من أوائل الدول التي بدأت في استخدام قنوات واتساب."

أعلنت شركة واتساب لأول مرة أن خاصية القنوات ستتوفر على واتساب في يونيو، وبدأت مرحلة الاختبار والتعلم من خلال طرح خاصية القنوات في كولومبيا وسنغافورة مع شركاء محليين بما في ذلك وزارة الصحة في سنغافورة ومدقق الحقائق كولومبيا تشيك في كولومبيا. كما شاهدنا شركاء عالميين مثل منظمة الصحة العالمية ومانشستر سيتي يطلقون قنواتهم في ذلك الوقت. ونأمل أن نواصل هذا النجاح في مصر، التي تعد من بين عدد قليل من الدول التي تم اختيارها لمرحلة الإطلاق الثانية هذه.