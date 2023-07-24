من الخضراوات إلى الحبوب الكاملة.. الأطعمة النباتية الفائقة لعظام قوية

كتبت إيناس البنا

غالبًا ما نجد أنفسنا نتوق إلى وجبات دافئة ومريحة لتعزيز مناعتنا، لكن هل تعلم أن هذا الوقت من العام يقدم أيضًا وفرة من الأطعمة النباتية الخارقة التي يمكن أن تساعد في تعزيز قوة العظام، انها حقيقة من خلال دمج هذه الأطعمة الغنية بالمغذيات في نظامك الغذائي، يمكنك تسخير قوة الطبيعة لدعم نظام الهيكل العظمي لديك والحفاظ على صحة العظام المثلى.

فيما يلى حسب موقع "onlymyhealth"، سوف نستكشف العوامل التي تؤثر على صحة العظام ونقدم مجموعة مختارة من الأطعمة النباتية الخارقة التي تستحق مكانًا في طبقك.

العوامل المؤثرة في صحة العظام

قبل أن ندخل في الأطعمة النباتية الخارقة التي تدعم العظام القوية، من المهم أن نفهم العناصر التي تؤثر على صحة العظام، أولاً وقبل كل شيء، يعتبر تناول الكالسيوم الصحي أمرًا بالغ الأهمية ، حيث يعمل هذا المعدن كأساس بنيوي لعظامنا، فيتامين د مهم أيضًا لامتصاص الكالسيوم واستخدامه من قبل الجسم، تشمل المتغيرات الأخرى التي تساهم في صحة العظام المثلى النشاط البدني، والتوازن الهرموني، والاستهلاك السليم للمعادن الهامة الأخرى مثل المغنيسيوم والفوسفور.

سوبرفوود نباتي لعظام قوية

1) الخضار الورقية الخضراء

الخضار الورقية الخضراء، مثل اللفت والسبانخ والكرنب، هي مصادر ممتازة للكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ك، الكالسيوم ضروري للحفاظ على كثافة العظام ، بينما يساعد المغنيسيوم في امتصاص الكالسيوم، يساعد فيتامين ك في تنظيم التمثيل الغذائي للعظام ويقلل من خطر الإصابة بالكسور، يمكن دمج هذه الخضر بسهولة في السلطات أو العصائر أو الأطباق المطبوخة ، مما يجعلها إضافة متعددة الاستخدامات ومليئة بالمغذيات إلى نظامك الغذائي الموسمي.

2) البذور والمكسرات

البذور والمكسرات، بما في ذلك بذور الشيا وبذور الكتان واللوز والجوز ، غنية بالعناصر الغذائية الأساسية لعظام قوية، هي مصادر ممتازة لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات وتعزز صحة العظام، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأطعمة الفائقة مليئة بالكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، يمكنك رش البذور على السلطات ، أو الزبادي، أو مزجها في عصائر السموذي ، بينما يمكن الاستمتاع بالمكسرات كوجبة خفيفة أو دمجها في العديد من الوصفات لزيادة تناولك اليومي من العناصر الغذائية التي تقوي العظام.

3) البقوليات

لا تعد البقوليات، مثل العدس والحمص والفاصوليا السوداء، مصدرًا رائعًا للبروتين النباتي فحسب، ولكنها توفر أيضًا العديد من العناصر الغذائية الرئيسية للحفاظ على صحة العظام، وتشمل هذه الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والزنك، علاوة على ذلك، تحتوي البقوليات على الايسوفلافون ، والتي قد تساعد في تنظيم دوران العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، ادمج البقوليات في الحساء والسلطات، أو استمتع بها على شكل حمص لجني فوائدها المعززة للعظام.

4) الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل الكينوا والأرز البني والقمح الكامل غنية بالمغنيسيوم والفوسفور والألياف، وكلها تساهم في تقوية العظام. يساعد المغنيسيوم في امتصاص الكالسيوم ويدعم تمعدن العظام، بينما الفوسفور هو عنصر أساسي في أنسجة العظام. يوفر استهلاك الحبوب الكاملة أيضًا الطاقة اللازمة للأنشطة البدنية ، وهو أمر مهم للحفاظ على صحة العظام. استبدل الحبوب المكررة بنظيراتها من الحبوب الكاملة لزيادة تناولك للعناصر المغذية للعظام.