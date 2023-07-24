اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 يوليو 2023 09:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

كشف تفاصيل مقطع فيديو لمحاولة إلقاء كلب من شرفة إحدي الشقق السكنية

الإثنين، 24 يوليو 2023 08:45 م
كشف تفاصيل مقطع فيديو لمحاولة إلقاء كلب من شرفة إحدي الشقق السكنية حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن صورتين يظهر خلالهما شخصين بشرفة إحدى الشقق بالإسكندرية، أحدهما ممسكاً "بكلب" خارج الشرفة محاولاً إلقائه

بالفحص تم تحديد الشخصين المشار إليهما وتبين أنهما (مقيمان بمحافظة الإسكندرية- لأحدهما معلومات جنائية)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما "كلبين" وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد المزاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.


مقطع فيديو متداول

تعذيب حيوان

تعذيب كلب

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة