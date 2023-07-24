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قرارات هامة من حقوق الإسكندرية بعد رسوب الطلاب.. تعرف عليها

الإثنين، 24 يوليو 2023 09:24 م
قرارات هامة من حقوق الإسكندرية بعد رسوب الطلاب.. تعرف عليها الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، عن قرارات هامة بعد اعتراض عدد كبير من الطلاب على نتائج الامتحانات، ورسوب عدد كبير منهم، وقررت إدارة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عدد من القرارات وهى:

قررت فك الحجب على جميع النتائج بجميع مراحل الدراسية لكلية الحقوق حتى يستطيع الطلاب تقديم التظلمات على الموقع الالكترونى للكلية دون الحضور إليها، ويسمح للطلاب بتقديم التظلمات فى أى عدد من المواد بدون أى مصروفات التظلم من خلال الموقع الالكترونى للكلية دون الحضور إليها من يوم الثلاثاء غدا ولمدة أسبوع على الموقع الرسمى لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.
 
كما قررت دراسة التظلمات المقدمة من خلال لجنة التظلمات وإحالتها إلى لجنة الممتحنين وأساتذة المواد، وتم تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق للنظر فى الطلبات المقدمة من الطلاب ومراجعة نتائج المواد، ونسب النجاح وتطبيق قواعد لجنة الممتحنين وتطبيق قواعد الرأفه، النظر فى جبر النصف درجة وإعادة تقييم نظام الامتحان بين نظام الامتحان الاختيار المتعدد بنظام التصحيح الالكترونى ، والامتحان المقالية للعام الجامعى 2023/2024.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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