اليوم السابع
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فوز فريق الجالية المصرية بكأس العالم ببولندا.. صور

الإثنين، 24 يوليو 2023 11:35 ص
فوز فريق الجالية المصرية بكأس العالم ببولندا.. صور فوز فريق الجالية المصرية بكأس العالم
كتب محمود راغب

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فاز فريق الجالية المصرية المصري، بكأس العالم للجاليات المقام في مدينة كاتوفيتسا البولندية، برعاية البيت المصري في بولندا، وبمشاركة نخبة من أبناء الجالية المصرية من أنحاء بولندا وأوروبا  (المانيا - النمسا-التشيك).
وجاء فوز الفريق المصري بعد تقدمه على فريق فيتنام و تونس والمملكة المغربية الشقيقة.
 
وأعرب علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين، عن سعادته بفوز فريق الجالية المصرية بمشاركة جالية بيت العائلة المصرية فى ألمانيا بكأس الجاليات على مستوى العالم بمشاركة أكثر من 20 فريق من أنحاء العالم.
 
وأضاف:  أن المبارة النهاية جاءت ضد فريق المغرب وفاز المنتخب 0/3 وفاز بالكأس وأقيمت الدورة فى بولندا ، لافتا إلى أنه قد  شارك مع الفريق نجله وليد اللاعب السابق فى نادى اينوين برلين.
 
فوز فريق الجالية المصرية بكأس العالم (2)
فوز فريق الجالية المصرية بكأس العالم (2)

فوز فريق الجالية المصرية بكأس العالم (4)
فوز فريق الجالية المصرية بكأس العالم (4)

فوز فريق الجالية المصرية بكأس العالم (5)
فوز فريق الجالية المصرية بكأس العالم (5)

فوز فريق الجالية المصرية بكأس العالم (6)
فوز فريق الجالية المصرية بكأس العالم (6)

فوز فريق الجالية المصرية بكأس العالم (7)
فوز فريق الجالية المصرية بكأس العالم (7)

فوز فريق الجالية المصرية بكأس العالم (8)
فوز فريق الجالية المصرية بكأس العالم (8)

 


الجاليات المصريه

الجاليات المصريه فى الخارج

برلين

كأس الجاليات المصريه



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