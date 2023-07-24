فرق الإنقاذ الهندية توقف عمليات البحث عن ناجين فى انهيار ولاية مهاراشترا

وكالات

أكد مسؤول أن فرق الإنقاذ الهندية ألغت عملية البحث عن ناجين من انهيار أرضي تعرضت له قرية في ولاية مهاراشترا غرب البلاد يوم الخميس وأدى إلى مقتل 27 شخصا على الأقل.

وقال إس.بي.سينغ المسؤول بالهيئة الوطنية الهندية لمواجهة الكوارث لرويترز الأحد إنهم "توقفوا وألغوا" العملية، مضيفا أن أكثر من 50 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

وضرب الانهيار الأرضي قرية إيرشالوادي الجبلية النائية التي تبعد حوالي 60 كيلومترا من مومباي مما تسبب في تسوية الكثير من المنازل بالأرض.

وتشير التقديرات إلى أن القرية كان يقطنها 225 شخصا على الأقل وتمكن أكثر من 80 شخصا منهم من النجاة بأنفسهم.



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