فرقة "أطفال بتحب مصر" تبدع فى تقديم الأغانى الوطنية.. فيديو وصور

الشرقية- فتحية الديب

تشابهت أحلامهم الوردية مع وجوههم البريئة وصوتهم الذي يأسر القلوب بعذوبته، هم أطفال فى عمر الزهور تعانقت أصواتهم مع كلمات الشاعر "أحمد عرابي" الذي بث في قلوبهم حب الوطن، وألهم إحساسهم الصادق بأعذب الكلمات عن وطنهم الأكبر مصر.

تزخر محافظة الشرقية بالعديد من المواهب فى كافة المجالات المتعددة، واستطاع المايسترو "أشرف يوسف" رئيس فرقة مواهب قصر ثقافة منيا القمح بمحافظة الشرقية، أن يؤسس فرقة "أطفال بتحب مصر" وعكف على تدريبهم على العديد من الأغانى الوطنية والاجتماعية والدينية.

وسرد المايسترو" أشرف يوسف" حكايته مع تأسيس" فرقة أطفال بتحب مصر" قائلا: كنت مكلف من قبل وزارة الشباب والرياضة بتدريب مجموعة من الأطفال فى ساحة بحرى الزقازيق واختيار المواهب منهم وأصحاب الأصوات الجميلة لدعهم كنموذج لفريق الشباب والرياضة، وتم إجراء أكثر من مسابقة تابعة للشباب والرياضة تحت مسمى"كنوز مصرية " لاختيار الصوت الجيد، وتم الاستقرار على مجموعة الأطفال وهم " بلال محمد" و" عمر ابراهيم القفاص" و" جانا منصور" و" ريماس وليد" تحت مسمى " أطفال بتحب مصر" وتم تدريبهم جيدا على الاغانى الوطنية والاجتماعية والدينية، لكى نوصل من خلالهم رسائل للأطفال فى نفس أعمارهم عن وطنهم وعن ما يتعلق بالمناسبات الدينية، وشاركت الفرقة فى العديد من الاحتفالات الخاصة بالمناسبات القومية والدينية بالشرقية وكان من بينهم احتفالات عيد الشرقية.

وتابع مؤسس الفرقة، أن الأطفال تألقوا مؤخرا فى غناء قصيدة "مصر الحياة" من كلمات الشاعر "احمد عرابى" ومن كلمات القصيدة"مصر الحياة من كلمات الشاعر احمد عرابى" مصر ميت مليون شهيد مصر ميت مليون حياة.. مصر ميت مليون سلامة مصر ميت مليون نجاة.. مصر عدل وخير حب والتاريخ مليان حضارة .. عيشة جميل فى قلب والتراث للناس منارة مصر ميت مليون شهيد مصر ميت مليون حياة مصر ميت مليون سلامة مصر ميت مليون نجاة اسألوا إدريس وموسى والحبيب لقلوبنا عيسي والعزيز لمصر يوسف زادنا عفة ونور جاه مصر ميت مليون شهيد مصر ميت مليون حياة.. مصر معنى كلمة اصالة مصر حلوة جميلة بينا جيشها مصنع للرجال على الحدود واقف حامينا مصر ميت مليون شهيد مصر ميت مليون حياة .. احنا مصر احنا الحضارة مصر معنى للاصالة وانتصار بعد انتصار مصر ميت مليون شهيد مصر ميت مليون حياة.

واختتم مؤسس الفرقة حديثه لـ"اليوم السابع"، أنه يحرص على تدريب الأطفال حاليا على العديد من الأغانى الوطنية لتقديمهم فى احتفالات عيد الشرقية القادم، وأنه مستمر فى دعم واكتشاف المواهب صاحبة الأصوات الجيدة لضمها للفرقة ويجوب بهم كافة أرجاء المحافظة فى المناسبات الوطنية والدينية لمخاطبة الأطفال والنشء الجديد لمعرفة تاريخ بلاده.



الفرقة



المايسترو اشرف يوسف



بلال وعمر