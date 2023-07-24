"فرانس 24": الأحزاب الإسبانية تفشل في الحصول على الأغلبية لتشكيل الحكومة

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ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية في نبأ عاجل لها بنشرتها الإنجليزية، أنه لم يتمكن أي حزب في إسبانيا من الحصول على الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة في البلاد وذلك خلال الانتخابات العامة التي جرت الأحد.

وأضافت القناة أن "الحزب الشعبي" المحافظ في إسبانيا كان على وشك الفوز بفارق ضئيل في الانتخابات الوطنية الأحد، إلا أن ذلك لم يحدث بدون الأغلبية اللازمة للإطاحة بالحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز.

وأدلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بصوته في الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها البلاد الأحد، حيث دعا الناخبين إلى المشاركة بكثافة في التصويت حتى يمكن جلب حكومة قوية.

وقال رئيس الوزراء الإسباني - في تصريحات للصحفيين عقب تصويته في أحد مراكز الاقتراع بالعاصمة مدريد، وفقا لما أوردته قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الإنجليزية إن "الشيء الوحيد الذي أطلبه هو المشاركة الكبيرة والحشد في صناديق الاقتراع، حتى يمكن جلب حكومة قوية، ولكي تتمكن إسبانيا من المضي قدما على مدار الأعوام الأربعة المقبلة".

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في تمام الساعة السابعة صباحا اليوم (بتوقيت جرينتش)، وأغلقت في الثامنة مساء بالتوقيت نفسه.

وكان سانشيز قد دعا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعدما تعرض حزبه الاشتراكي العمالي، وشريكه اليساري "يونيداس بوديموس"، لتراجع حاد في الانتخابات المحلية والإقليمية التي جرت في مايو الماضي.