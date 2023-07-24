اليوم السابع
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الإثنين، 24 يوليو 2023 10:09 م
أكرم القصاص
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غلق 86 منشأة وضبط 8738 حالة إشغال متنوعة وتحرير 3549 محضرا بالإسكندرية

الإثنين، 24 يوليو 2023 05:26 م
غلق 86 منشأة وضبط 8738 حالة إشغال متنوعة وتحرير 3549 محضرا بالإسكندرية جانب من الحملات
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت أحياء الإسكندرية حملات مكثفة، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأى مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.
 
وفى هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشأت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.
 
وأسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 86 منشأة، والتحفظ على عدد 8738 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 3549 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بمليون و43 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.

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