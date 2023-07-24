عوض تاج الدين: برتوكول الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية يضمن الشفاء السريع

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤن الصحية أن إطلاق الخطوط الاسترشادية وبروتوكولات تشخيص وعلاج الالتهابات التنفسية بمختلف أنواعها بالمستشفيات ووحدات الرعاية المركزة، وذلك لتقديم الرعاية والعلاج الأمثل والحد من المخاطر ولضمان الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية يستهدف حماية المريض وتطبيق أحد برتوكول علاجى يضمن الشفاء السريع له .
جاء ذلك على هامش ترأسة جلسات مؤتمر علمى لأدويا شارك فية نخبة كبيرة من أساتذة واستشاريين أمراض الجهاز التنفسي.
وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين أن البرتوكول العلاجى الجديد والمحدث يعتمد على أحد الأدلة الاسترشادية والتشخيصية الهامة التى تضمن علاج المريض وفق أحد الأساليب العلمية كما أنه يحتوى على أدويا فعالة .
وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين أن تحديث البرتوكول المصرى للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية خطوة مهمة وتستهدف علاج المريض وفقا لأحدث خطط العلاج التى تستهدف تجنب الاعتماد على المضادات الحيوية، وقال: الاستعمال الخاطئ للمضادات الحيوية يؤثر سلبا على الصحة العامة، مشيرا إلى أنه يفضل استخدام المضادات الحيوية تحت إشراف طبى .
وحذر من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية بدون استشارة الأطباء، والذي قد يتسبب في ظهور سلالات جديدة من الميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات المتاحة خاصة كورونا مضيفا أنه سيتم تدريب وتعليم الأطباء على كافة الفصول التى تم تحديثها فى البرتوكول العلاجى الجديد من خلال ورش وجلسات علمية.
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