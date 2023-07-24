طقس الخليج.. أتربة بالسعودية مغبر بالإمارات رطب بالبحرين وحار في الكويت

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية.

طقس السعودية



قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، عسير وجازان. في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاط في الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى .كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة."

الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً، وتظهر بعض السحب على المناطق الشرقية والغربية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 17:44 والمد الثاني عند الساعة 04:42 و الجزر الأول عند الساعة 10:43 و الجزر الثاني عند الساعة 23:12.

و في بحر عمان يكونالموج خفيفاً إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:30 والمد الثاني عند الساعة 02:13 و الجزر الأول عند الساعة 20:21 والجزر الثاني عند الساعة 07:22.

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

ويكون خلال الليل حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة مع فرصة للغبار العالق .. درجة الحرارة الصغرى: 32 °ﻡ

طقس البحرين



أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، رطب نسبياً مع بعض السحب وحار خلال النهار .

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة احياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر .

درجة الحرارة العظمى 45 م درجة الحرارة الصغرى 30 م

الرطوبة النسبية العظمى 85 % الرطوبة النسبية الصغرى 25 %