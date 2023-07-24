صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 17681 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 3226 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 21437 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 7400 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة " إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 3493 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 5181 نقطة.

وأعلنت البورصة، استكمال تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة على أسهم الشركة المصدرة وذلك لعدد 231.6 ألف سهم بسعر 39.80 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 9.2 مليون جنيه.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة طاقة عربية المصدرة لعدد 270.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه، وذلك في إطار نقل ملكية أسهم الشركة الى أحد الدائنين في البند رقم (3) فقرة (ب) من تقرير الافصاح بغرض تداول أسهم الشركة المصدرة المنشور على شاشات البورصة.

وتنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة مستشفى كليوباترا لعدد 2.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 10.4 مليون جنيه.