صحة القليوبية تشارك فى اليوم العلمي لأطباء الأسنان بحضور 50 طبيب.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت نقابة أطباء الأسنان بالقليوبية، اليوم العلمي لأطباء الأسنان، اليوم الاثنين، بنقابة أسنان القليوبية، وحضور الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بمشاركة الدكتور زكي حلمي نقيب أطباء الأسنان، والدكتور أحمد شعراوي مدير عام طب الأسنان، والدكتورة عزة صابر مدير إدارة بنها الصحية.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، ونقابة أطباء الأسنان بالقليوبية، في مجال التعليم الطبي المستمر، وبتوجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان.

وشهد اللقاء، قيام الدكتور محمود خليفة أستاذ جراحة الوجه والفكين بكلية طب أسنان طنطا، بإلقاء محاضرة باليوم العلمي عن إدارة طوارئ التدخلات بعيادات الأسنان، كما شارك باليوم نحو 50 طبيب من أطباء الأسنان بإدارتي بنها وطوخ.



جانب من اللقاء