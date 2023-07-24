شرطة بريطانيا توجه تهم إرهابية للداعية أنجم شودرى وجلسة أمام المحكمة اليوم

كتبت رباب فتحى

قالت شرطة العاصمة البريطانية إن الداعية الإسلامي أنجم شودري وجهت إليه تهم إرهابية من بينها توجيه منظمة إرهابية، وفقا لوكالة "بريس اسوسيشين" البريطانية.

وتم وضع الرجلين قيد الحبس الاحتياطي للمثول أمام محكمة ويستمنستر في وقت لاحق يوم الاثنين.

واتُهم الرجل البالغ من العمر 56 عامًا، من شرق لندن ، بارتكاب ثلاث جرائم من بينها العضوية في منظمة محظورة، مخالفة للمادة 11 من قانون الإرهاب لعام 2000، وحضور اجتماعات لتشجيع دعم منظمة محظورة، مخالفة للمادة 12 (3) من قانون الإرهاب لعام 2000، وتوجيه منظمة إرهابية، مخالفة للمادة 56 من قانون الإرهاب لعام 2000.

واتُهم رجل آخر، هو خالد حسين، 28 عامًا، من كندا، بالانتماء إلى منظمة محظورة، مخالفة للمادة 11 من قانون الإرهاب لعام 2000.