وأوضحت القوات - فى بيان وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - أن دخول الغواصة إلى الميناء لتعبئة الإمدادات العسكرية أثناء القيام بمهمة عمليات، مشيرة إلى أن المهمة الرئيسية للغواصة التى تعمل بالطاقة النووية هى إجراء عمليات الحرب المضادة للسفن والغواصات.

وأضافت أن الغواصة يو إس إس أنابوليس من فئة يو إس إس لوس أنجلوس دخلت في قاعدة بحرية في جزيرة جيجو، جنوب كوريا الجنوبية حيث تقوم سول وواشنطن بتكثيف التنسيق الأمني وسط التوترات التي تصاعدت بسبب استفزازات بيونغ يانغ، بما في ذلك إطلاق صواريخ كروز خلال عطلة نهاية الأسبوع، مبينة أنه بمناسبة الزيارة تخطط القوات البحرية الكورية والأمريكية لتعزيز موقف دفاعي مشترك وإجراء أنشطة مشتركة لإحياء الذكرى السبعين للتحالف الكورى الأمريكى.