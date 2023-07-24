زوج يلاحق زوجته بعد 26 سنة زواج بجنحتي ضرب ودعوى سب وقذف.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج جنحتي ضرب ضد زوجته، اتهمها فيهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض، أمام محكمة الجيزة، كما أقام دعوي سب وقذف ضدها بعد تشهيرها بسمعته، وأقام دعوى نشوز بمحكمة الأسرة، وقال: "26 سنة زواج انتهت بسبب جنون زوجتي وغضبها الشديد والمبالغ فيه، مما دفعني لهجرها وتخيير أولادي للعيش برفقتي، وهو ما أغضبها لتقرر الانتقام مني وتتعدي علي بالضرب المبرح بمنزلي الذي أنتقلت له وحررت محضر بالواقعة، وبعدها كررت نفس الأمر ولكن بسلاح أبيض مما ألحق بى إصابات خطيرة".

وأضاف الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "خسرت كل ما أملكه علي يد زوجتي خلال سنوات زواجنا، وقررت ملاحقتها بدعوي نشوز بعد أن ذهبت للمحكمة وأقامت ضدي عشرات الدعاوي من حبس ونفقات بمبالغ كبيرة، لأعيش في جحيم بسبب تشهيرها بسمعتي، وأرفقت التقارير الطبية والبلاغات عن تلك الوقائع".

وتابع الزوج بدعواه:" دمرت حياتي وعاملتني بشكل سيئ، لأعيش فى جحيم منذ أن قررت أن تتخلص مني وتعاقبني على هجرها، وسلبتني أموالى وداومت علي إساءتها، واتهمتني بأنني سيئ العشرة رغم أنها من داومت علي إيذائي، بخلاف جنونها وعصبيتها والحاق الضرر المادي والمعنوي بي".

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.