وقال بايدن، فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، "إنه من غير المنطق أن يتسرع القادة الإسرائيليون الأمر"، مشددا على ضرورة التركيز على جمع الناس وإيجاد إجماع، موضحا "أن اقتراح التعديل القضائى أصبح أكثر إثارة من الانقسام وليس أقل".

وقام الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بمفاوضات ربع الساعة الأخير من أجل التوصل إلى تسوية بين المعارضة وحكومة نتانياهو، عشية تصويت البرلمان على بند أساسي في مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة.