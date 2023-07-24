رئيس مدينة السنطة تتفقد معارض السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع

الغربية محمد طارق

قامت مني صالح رئيس مركز ومدينة السنطه في محافظة الغربية، بتفقد معارض السلع الغذائية وذلك للوقوف على مدى توافر السلع الغذائية وانتظام حركة البيع والشراء وإعلان الأسعار على كل منتج، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بمد فترة العمل بالمعارض المدعمه لتوفير سلع ومنتجات ذات جوده عالية وبأسعار مخفضه.

وخلال الجولة تفقدت أعمال النظافة بعدد من القري ووجهت رئيس المدينة استمرار حملات النظافة صباحا مساء لعدم تراكم القمامة حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، كما ناشدت المواطنين بضرورة إلقاء القمامة في المواعيد المخصصة صباحا ومساء وفي أماكن التجميع لسهولة نقلها.