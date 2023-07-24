دليلك للحصول على ترخيص مخبز أو مستودع دقيق بقنا

قنا صابر سعيد

أعلنت مديرية التموين من خلال دليل خدمات مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا عن شروط الحصول على تراخيص للمخابز البلدية أو الأفرنجية ومطاحن غلال أو مستودع دقيق.

أوضحت المديرية أن شروط المخابز البلدية هي "التقدم بطلب للوزارة، استيفاء اشتراطات تجهيز المخابز البلدية وتخصيص حصة من الوزارة، طلب خدمة باسم المواطن- موافقة الوزير على تخصيص حصة تشغيل، وتقدم إلى مديرية التموين بقنا"، وللمخابز الأفرنجية "التقديم بطلب إلى ديوان عام المحافظة، استيفاء اشتراطات تجهيز المخابز الأفرنجية "حر التداول"، طلب باسم المواطن".



وأشارت المديرية، إلى أنه للتقدم لمستودع دقيق بلدي "التقدم بطلب للوزارة، استيفاء اشتراطات تجهيز المحل واستخراج التصاريح اللازمة وتخصيص حصة من الوزارة، ويقدم طلب باسم المواطن لموافقة الوزير على تخصيص حصة تشغيل".