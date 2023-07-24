تعرف على كيفية فحص المتبرعين بالدم في الفيوم

الفيوم رباب الجالي

شهدت محافظة الفيوم مؤخرا توقيع بروتوكول تعاون بين المركز الإقليمى لنقل الدم بالفيوم، ويمثله الدكتور عبدالله محمد عقيلة مدير المركز، ومستشفى الفيوم العام، ويمثلها الدكتور محمد مصطفى الدمرداش مدير المستشفى، وذلك بغرض توفير كميات كبيرة من أكياس الدم، من خلال بنك الدم الإقليمى، تصرف مجاناً للمرضى المترددين على مستشفى الفيوم العام، لتخفيف العبء عن كاهلهم، وقد يتساءل الكثيرون كيف يتم فحص المتبرعين بالدم.

وقال الدكتور محمد عبد الله، أن المركز يجرى جميع الفحوصات الطبية والمعملية اللازمة على المتبرعين للتأكد من مدى لياقتهم للتبرع بالدم، وذلك بواسطة "طقم طبى متخصص" دون إجبار أحد على التبرع، ويلتزم المركز أيضاً بعمل تحليلات شاملة للمتبرعين تشمل اختبارات "الإيدز، والزهرى، وفيروسات الكبد الوبائي (b)، لتوفير الدم بشكل آمن وخال من أى فيروسات، على أن تصرف كميات الدم التى يتم تجميعها مجاناً للمرضى، بناءً على خطاب معتمد ومختوم من المستشفى العام.