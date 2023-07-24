اليوم السابع
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تحريات لكشف غموض العثور على 3 أشخاص متوفين في الوراق

الإثنين، 24 يوليو 2023 10:49 ص
تحريات لكشف غموض العثور على 3 أشخاص متوفين في الوراق العثور على جثة-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف غموض العثور على فتاتين وشاب متوفين داخل سيارة بمنطقة الوراق، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على 3 أشخاص متوفين داخل سيارة بمنطقة الوراق، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على فتاتين وشاب مفارقين الحياة داخل السيارة. 
 
تم مناظرة الجثث والتحفظ على السيارة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث  لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم  لتباشر النيابة التحقيق.

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