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تأجيل محاكمة صاحب كلب عقر مواطن فى مشاجرة بالأميرية لـ 9 أغسطس

الإثنين، 24 يوليو 2023 02:46 م
تأجيل محاكمة صاحب كلب عقر مواطن فى مشاجرة بالأميرية لـ 9 أغسطس محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات الأميرية تأجيل أولى جلسات محاكمة شاب لجلسة 9 أغسطس بتهمة إصابة مواطن بعاهة مستديمة بعدما عقره  كلب "شرس" أطلقه المتهم في مشاجرة مع جيرانه، مما تسبب في إصابة شخص كان يمر في المكان بالصدفة وعقره "الكلب" في منطقة حساسة.
 
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا بنشوب مشاجرة في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية مما تسبب في إصابة شخصين أحدهم في حالة خطرة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهم باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبهم لكن "الكلب" عقر شخصين احدهم المجنى عليه كان يسير بالصدفة المكان وقت المشاجرة وعقره الكلب مما أدى لاصابته ونقله الى المستشفى، تم القبض على المتهم واحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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جنايات القاهرة

عاهة مستديمة

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