وقالت الهيئة اليوم إن إقليم "الألب البحرية" التابع لمنطقة بروفنس ألب كوت دازور "جنوب شرق البلاد" لم يعد في مستوى التأهب البرتقالي، أما فيما يتعلق بالعواصف الرعدية، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن عدة أقاليم في جنوب شرق فرنسا لم تعد في حالة التأهب البرتقالي منها "لوار العليا" و"لوار" و"رون" (الواقع في المنطقة الشرقية الوسطى من منطقة رون-الألب) وأقاليم "الأرديش" و"دروم" الواقعة في جنوب شرق البلاد، و"الأين" و"إزار"و"سافوا العليا" و"سافوا".

وأوضحت أن السماء ستكون غائمة بشكل عام في فرنسا مع بضع عواصف رعدية خاصة في منطقة "أوفيرن-رون ألب" (جنوب شرق).