بدء تنفيذ مشروع عمارات الإيواء بمنطقة السلخانة جنوب مدينة المنيا.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

ترأس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم اجتماع لجنة تسيير تطوير المناطق غير الآمنة، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عمارات الإيواء بمنطقة السلخانة بحي جنوب مدينة المنيا، لتوفير سكن بديل ملائم وآمن للشاغلين الفعليين لوحدات عمارات الإيواء.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن المشروع يأتى ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق العشوائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بخلق منطقة سكنية جديدة ذات بيئة نظيفة تليق بكرامة المواطنين.



شارك فى الاجتماع اللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، وبحضور الدكتور أشرف أبو العيون المشرف العام على وحدة تطوير المناطق العشوائية، والمهندس نيازي مصطفى مدير وحدة تطوير العشوائيات، وأعضاء اللجنة المعنيين .



وخلال الاجتماع، تم مناقشة سرعة صرف القيمة النقدية لاستئجار وحدات سكنية بمعرفة شاغلي الوحدات، لحين الانتهاء من إنشاء العمارات الجديدة ، وسرعة التعاقد مع الجهات المنفذة لأعمال الإنشاء.

ومن جانبه، أوضح المهندس نيازي مصطفي، أنه تم البدء في إزالة عمارات الإيواء رقم 3، 4، 5، بالإضافة إلى عمارة رقم 6 والتي كان قد تم إزالتها، لافتاً إلي أنه سيتم البدء في أعمال الإنشاء للعمارات الجديدة فور الانتهاء من أعمال الإزالة.