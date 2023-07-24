بتروتريد توضح أهم التعليمات والإجراءات المتبعة فى حالة حدوث تسريب للغاز

كتبت -مروة الغول

نشرت شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد " إحدى شركات قطاع البترول،على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك "أهم التعليمات والإجراءات المتبعة فى حالة حدوث أى تسريب للغاز والتى تضمنت إجراءات الآمان للحفاظ على صحتك وآمانك وكانت كالتالى:

1- غلق محابس البوتجاز والسخان ومحبس الغاز الرئيسي.

2- وقف استخدام أي اجهزة كهربائية ممكن تعمل أي شرارة.

3- فتح الأبواب والشبابيك للحصول على التهوية مناسبة.

4- عدم استخدام المراوح والتكييف للتهوية لو فى ريحة غاز.

5- الاتصال بطوارئ الغاز على 129.