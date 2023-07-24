انطلاق فعاليات معرض أندية الأسر المنتجة بحى الجمرك في الإسكندرية اليوم

الاسكندرية جاكلين منير

أعلن حى الجمرك بالإسكندرية ، برئاسة الدكتورة نهى خليفة رئيس حى الجمرك، عن تنظيم معرض أندية الأسر المنتجة بالتنسيق مع منطقة الجمرك الطبية، وذلك اليوم الإثنين بديوان عام حى الجمرك ، ودعا الحى المواطنين بالإسكندرية للإقبال على المعرض و شراء المنتجات.

ونظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ، معرضا لمنتجات نادي الفتاة والمرأة بمراكز شباب الناصرية، وسموحة، والنصر، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة.

يأتى ذلك تطبيقا لتوجيهات الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية بفتح أندية للمرأة بجميع مراكز الشباب، والأندية الشعبية والسعي الدائم لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية للعمل على دعم المرأة السكندرية والعمل علي التمكين الاقتصادي لها، حيث إنها إحدى الركائز الأساسية لهيئة الأمم المتحدة.

ويُعدّ توسيع الفرص الاقتصادية أمام المرأة أمرًا مهمًا لأنه عامل حاسم في تمكين المرأة. يجري تنفيذ جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن التمكين الاقتصادي في سياق حقوق المرأة والعمل، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة الشاملة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.