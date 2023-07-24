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المحطات النووية: تركيب أول وحدة نووية بالضبعة 6 أكتوبر المقبل

الإثنين، 24 يوليو 2023 09:55 م
المحطات النووية: تركيب أول وحدة نووية بالضبعة 6 أكتوبر المقبل المحطات النووية
كتبت رحمة رمضان

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أعلنت هيئة المحطات النووية أن مصر وروسيا تستعد لتركيب أول وحدة نووية في محطة الضبعة على ساحل البحر المتوسط يوم 6 أكتوبر، تزامنا مع الاحتفالات بالانتصار في الحرب.

وكشفت هيئة المحطات النووية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ، أن المعدات النووية الأولى ستركب في أول وحدة للطاقة نووية بمحطة الضبعة، بمشاركة شركة "روسآتوم" الروسية في يوم 6 أكتوبر 2023.

وقال رئيس هيئة الطاقة النووية المصرية، الدكتور  أمجد الوكيل، أن الحصول على الإذن لبناء وحدة الطاقة الرابعة سيتم هذا العام، حيث سيشرع في صب الخرسانة الأولى، كما "سنشهد أيضا تركيب أول معدات نووية في وحدة الطاقة الأولى "مصيدة المفاعل النووي" في ٦ أكتوبر من هذا العام".

وتوضع "مصيدة قلب المفاعل" أسفل "حلة ضغط المفاعل" لكل وحدة من الوحدات النووية الأربع، حيث يكون دورها فى حالات الحوادث الشديدة، وعند "انصهار قلب المفاعل تقوم بالتقاط المواد المنصهرة التي تحمل مواد مشعة تصل درجة حرارتها إلى حوالي 2000 درجة مئوية، كما تمنع وصولها إلى جوف الأرض، ولذلك تأتي أهمية "مصيدة قلب المفاعل" التي تعد أول وحدة ثقيلة تأتي من روسيا لتركيبها قبل "حلة ضغط المفاعل النووي".

ويكون العمر الافتراضي لـ"مصيدة قلب المفاعل" من عمر المحطة النووية، حيث تكمن أهميتها في أنها من أهم الوحدات اللازمة لبناء المفاعل النووي، كما تعمل على الاحتفاظ بالمواد المنصهرة وتحافظ عليها وتبردها، فضلا عن أنها تضمن تقليل نسب تولد الهيدروجين وتقلص الضغط العالي فى حال وقوع حادث.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الطاقة النووية

الضبعة



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