الكهرباء والبترول تعرضان 3 سيناريوهات لحل أزمة انقطاع التيار.. اعرف التفاصيل

كتبت ــ رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الطارئ لوزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير البترول على وضع 3 سيناريوهات لحل أزمة الانقطاعات بشكل سريع وتخفيف الأعباء على المواطنين بشكل كبير، وعرضها على مجلس الوزراء للبت فيها، موضحا أنه تم الاتفاق على الاستمرار في عدم تخفيف الأحمال على القطاع الصناعي والمنشآت الحيوية والمرافق العامة والذين يمثلون حوالي 60% من قدرة الشبكة القومية للكهرباء.

وأشار المصدر، إلى أن القطاع الصناعي والمنشآت الحيوية والمرافق العامة لا يمكن الفصل عنهم للحفاظ على الوضع الاقتصادي وعدم التسبب فى حدوث أي أضرار اقتصادية تضر بالصالح العام للمواطنين والدولة معا، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على وضع حلول لتقليل فترة الانقطاعات وعدد مرات الفصل نتيجة التحسن النسبي في كميات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.