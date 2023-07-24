وأوضح الجيش الصومالي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أن القوات الخاصة بالجيش الصومالى (دنب) نقذت العملية العسكرية المخططة فى المناطق التابعة لمدينة جلعد، وأسفرت أيضا عن تدمير ألغام أرضية".

وذكر أن الضباط الذين يقودون العملية العسكرية أشاروا إلى أنهم تلقوا معلومات حول تخطيط عناصر "الخوارج" للقيام بأعمال إرهابية، ونجحوا في التصدي لها".