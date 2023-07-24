اليوم السابع
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التصريح بدفن جثة عامل صدمه قطار بالمنشاه جنوب سوهاج

الإثنين، 24 يوليو 2023 07:08 ص
التصريح بدفن جثة عامل صدمه قطار بالمنشاه جنوب سوهاج جثة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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لقى عامل يبلغ من العمر 18 سنة مصرعه بناحية قرية خارفة المنشاه جنوب محافظة سوهاج وذلك عقب إصطدام إحدى القطارات به حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاه المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقى بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة لمتابعة الحالة الأمنية بمحطة سكك حديد المنشاه يفيد بوفاة عامل صدمه قطار بدائرة مركز المنشاه وتم نقلل اجثة للمستشفى.

وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام القطار رقم محدد روسي نجع حمادي القاهرة بالمدعو مؤمن ا خ ا  18 سنة عامل ويقيم بناحية خارفة دائرة المنشاة حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بذات الناحية مما نتج عنه وفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي المنشاة المركزي  وبسؤال والده المدعو إبراهيم خ ا م  50 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

 


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