الاتحاد الدولى للخدمات: السياسات الراهنة واجهت التحديات بالعمل والمشروعات العملاقة وفرت وظائف

كتبت آية دعبس

أعلن المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، نائب رئيس الاتحاد الدولى للخدمات، أن ممثلين عن الاتحاد الدولى للخدمات من 12 دولة حول العالم، بعثوا برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتجديد الثقة فى السياسات الراهنة التى تواجه التحديات بالعمل والإنتاج والمشروعات العملاقة التى توفر فرص العمل ،وتحقق التنمية وتبنى الجمهورية الجديدة ،لمواجهة كافة التحديات التى تهدد العالم أجمع. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للإتحاد الدولى للخدمات المنعقد فى مركز تدريب النقابة العامة بالإسكندرية على مدار اليومين الماضيين بحضور قيادات الاتحاد الدولى للخدمات من بلدان: البرتغال،وجنوب افريقيا ،وكولومبيا،وبيرو،وايطاليا ،واليونان،والجابون،ومصر،ونيبال،والهند،وقبرص.

وقال فؤاد في تصريحات صحفية، إن كافة المتحدثين من الشخصيات الدولية أكدوا على مكانة ودور مصر المحوري والريادي حول العالم ،وأشادوا بالتنسيق والتعاون مع النقابة العامة للمرافق في المحافل الدولية في كافة القضايا العمالية المشتركة، موضحاً أن الاجتماعات ناقشت اهمية التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات ،لخدمة العاملين في قطاع المرافق العامة والخدمات على مستوى العالم ،مشيراً إلى أنه نقل للوفود الدولية ما يحدث على أرض مصر من إنجازات رغم التحديات ،ومساندة عمال مصر للدولة في خطة التنمية.

كما أوضح فؤاد على أن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران القى كلمة أكد خلالها على دعم الاتحاد لكافة الأنشطة التي من شأنها الدفاع عن حقوق العمال المشروعة وتوعيتهم بواجباتهم ،وكذلك التعاون الدولي في كافة الملفات المشتركة،مؤكدا على الدولة المصرية أصبحت الآن أرض خصبة للاستثمار ،واقامة المشروعات العملاقة.