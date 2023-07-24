استخراج طفل محاصر لمدة 3 ساعات بين حطام ميكروباص وسيارة نقل

الشرقية - إيمان مهنى

نجحت جهود الإنقاذ، في استخراج طفل مصاب، ظل محاضرا لثلاث ساعات، ضمن ضحايا اصطدام سيارة نقل محملة بأسمنت بميكروباص، ناحية الطريق الإقليمي باتجاة بلبيس، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.

وأفادت مديرية الصحة، لليوم السابع، بأنه استقبل مستشفي بلبيس العام، طفلا مصابا بكسور وجروح، ظل محاصرا بين حطام ميكروباص، لثلاث ساعات، بعدما نجحت جهود إنقاذ في استخراجه بعد الاستعانة بونش كبير، لرفع الميكروباص وفصله، ثم قص الهيكل المعدني للميكروباص، لاستخراج الطفل.

وأشارت المديرية إلي جهود رجال الإسعاف في إنقاذ الطفل، حيث أثناء نقل الضحايا، تلاحظ ظهور ذراع لطفل بين الحطام، على الفور تم إبلاغ الجهات المعنية لاستعانة بونش، لاستخراجه، وكان فريق مسعفين مجهز في انتظاره، قدم الإسعافات الاولية و نقله إلى المستشفى.