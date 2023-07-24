إصابة 3 أشخاص بينهم 2 برش خرطوش في مشاجرة بالمنشاه جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجوار بدائرة مركز المنشاه جنوب سوهاج تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بناحية قرية أولاد سلامه دائرة المركز وتم الدفع بالقوات والسيطرة عليها.

وبالإنتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين الطرف الأول يدعى أحمد. ن. ع. 26 سنة ، عامل، مصاب برش خرطوش بالبطن وأحمد. م. م. خ 30 سنة ، عامل، مصاب برش بالقدم اليسرى، محمد. م. م. خ. ح 74 سنة مصاب كدمة يالرأس، تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

ويسن طرف ثان الثاني ربيع. ع. ا. ع 43 سنة عامل،ونجل شقيقه علي. ع. ع. 20 سنة ، عامل، ويقيمان في ناحية أولاد سلامة، غير مصابين الطرفان أبناء عمومة.

تم ضبط الطرفين في المشاجرة، وبسؤالهما أفادا بتبادل الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته، ما نتج عنه إصابة الأول والثاني، ويعود سبب المشاجرة إلى خلاف على ملكية منزل بناحية أولاد سلامة آل إليهم بالميراث عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.