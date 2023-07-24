أبناء قنا يحتفلون بـ"عبد السميع" أبرز الشعراء الحاصل على جائزة الدولة فى الآداب

قنا- صابر سعيد

احتفل فرع ثقافة قنا، بالشاعر فتحي عبد السميع، الحاصل على جائزة الدولة للتفوق في الآداب، والذي يعد أبرز شعراء الصعيد والكاتب والناقد، بحضور أنور جمال، مدير فرع ثقافة قنا، وعدد من الكتاب وأبناء محافظة قنا.

قال فتحي عبد السميع، إنه يوجه الشكر للحاضرين في حفل التكريم فكل حاضر بمثابة تكريم له، متحدثا عن أوائل الشعراء الذين ساعدوه خلال مسيرته الشعرية، حتى وصل إلي حصوله على جائزة الدولة في الآداب، وألقى عبد السميع قصيدتين من قصائده على الحاضرين.

وفتحي عبد السميع شاعر وباحث مصرى من مواليد قنا عام 1963م، وعضو إتحاد كتاب مصر، وعضو مجلس إدارة مركز الثقافة اللامادية بجامعة جنوب الوادى، وله العديد من الإصدارات كما حصل على عدد من الجوائز المحلية والدولية، ترجمت بعض نصوصه للألمانية عن طريق الورشة الإبداعية ببرلين بالاشتراك مع معهد جوتة وطبعت علي اسطوانة باللغتين العربية والألمانية ضمن مختارات للشعر العربى.

صدر له: الخيط فى يدى ـ هيئة قصور الثقافة، تقطيبة المحارب، كتاب حتحور، خازنة الماء، فراشة في الدخان ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب 2008 وله عدة مجموعات وكتب تحت الطبع شارك بأبحاثه في عدد من المؤتمرات، ونُشرت تلك الأبحاث في كتب مشتركة منها: الوعي الشفاهى والوعي الكتابي ـ المروى له في الخطاب الروائي ـ سينوغرافيا النص السردي ـ ثقافة الثأر وشعرية الهامة ـ ثقافة القبيلة ومستقبل الديمقراطية ـ القرآن الكريم وقصيدة النثر.

وحصل فتحى عبد السميع على جوائز عديدة، من بينها جائرة المركز الأول فى مجال شعر الفصحى فى المسابقة المركزية لهيئة قصور الثقافة، جائزة صندوق التنمية، جائزة "صلاة العابر"، جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاجتماعية، جائزة القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد عام 2016م، جائزة أفضل بحث في مؤتمرات هيئة قصور الثقافة عام 2015م.