4 إجراءات لتقديم طلب القيد في سجل تعهيد شركات التكنولوجيا المالية

كتب هانى الحوتى

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية ، 4 إجراءات لتقديم طلب القيد في سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، على أن يرفق بالطلب كحد أدنى ما يلزم لبيان:

1- طبيعة وتوصيف الخدمة المطلوب القيد من أجلها.

2- أساليب التقنية المتبعة بالشركة لضمان الأمن المعلوماتي والسيبراني.

3- التقارير الرقابية المختلفة التي يوفرها مقدم خدمة التعهيد للعاهد لضمان الامتثال بالقواعد والضوابط الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، تطبيقًا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022.

4- أساليب حوكمة نظم المعلومات بما يشمل المتطلبات المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وعلى هيئة الرقابة المالية، البت في طلب القيد خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المؤيدة له.

ويهدف قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى تعزيز الشمول المـالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المـالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.

ويستهدف القانون، تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، فضلا عن حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.