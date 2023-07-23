280 طالب وطالبة أدوا اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بأن الهدف من اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية هو قياس قدرة الطالب الرياضية، وتحقيق المعايير المطلوبة في الاختبارات البدنية والمهارية، من خلال مجموعة من الاختبارات والتي تتم على يومين، اليوم الأول يتم فيه تسجيل بيانات الطالب وملء بطاقة اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الرياضية ، وذلك بمعرفة الطالب واختيار النشاط الرياضي الذي يؤدي فيه الطالب الاختبار المهاري.

وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الكشف الطبي المبدئي على الطلاب يتم بواسطة أطباء متخصصين ؛ بهدف الكشف على سلامة القلب والصدر والصحة العامة للطالب لأداء الاختبارات، ثم قياس الطول، بحيث لا يقل طول الطالب عن 165سم، والطالبة عن 155سم، ويستثنى من ذلك الأبطال الدوليين والأولمبيين المشاركين والحاصلين على البطولة خلال الثلاث سنوات قبل الالتحاق باختبارات القدرات، مع تقديم ما يثبت ذلك من الاتحاد الرياضي واللجنة الأولمبية، ثم قياس الوزن، وتراعى العلاقة بين الطول والوزن بالمعايير العلمية، وبعد ذلك يتوجه الطالب لأداء الاختبارات البدنية ؛ بهدف قياس مدى الاستعداد البدني.

وأكمل الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية أن كل طالب عليه أداء 6 اختبارات للطلبة، و6 اختبارات للطالبات، بواقع 10 درجات لكل اختبار وتشمل :الاختبارات البدنية للطلبة (بنين)

الاختبار الأول بنين (100م عدو) بهدف قياس السرعة، الاختبار الثاني بنين (الشد على العقلة) بهدف قياس تحمل القوة، الاختبار الثالث بنين (الوثب العريض من الثبات) بهدف قياس القدرة العضلية، الاختبار الرابع بنين (ثني الجذع أماماً أسفل لأقصى مدى) بهدف قياس المرونة، الاختبار الخامس (وقوف ثني الركبتين كاملة، وضع الكفين على الأرض، قذف الرجلين للخلف ويكرر) بهدف قياس الرشاقة، الاختبار السادس بنين (800م جري) بهدف قياس التحمل الدوري التنفسي، بمجموع درجات اختبار الاستعداد البدني 60 درجة للطلبة (بنين).

أما عن الاختبارات البدنية للطالبات (بنات) - فأوضح الدكتور أحمد عزيز وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب أن الاختبار الأول بنات (50م عدو) بهدف قياس السرعة، الاختبار الثاني بنات (الجري المتعرج بين خمس قوائم) بهدف قياس الرشاقة، الاختبار الثالث بنات (ثني الجذع أماماً أسفل لأقصى مدى) بهدف قياس المرونة، الاختبار الرابع بنات (الوثب العريض من الثبات) بهدف قياس القدرة العضلية، الاختبار الخامس بنات (الدوائر المرقمة) بهدف قياس التوافق، الاختبار السادس بنات (600م جري) بهدف قياس التحمل الدوري التنفسي، بمجموع درجات اختبار الاستعداد البدني 60 درجة للطالبات (بنات).

واليوم الثاني الاختبار المهاري في نوع النشاط الرياضي (للبنين/ بنات) ودرجته من 40 درجة ويختار الطالب بمعرفته نوع النشاط الرياضي، ويكون واحد من بين الآتي:

الألعاب الجماعية وألعاب المضرب (كرة القدم- كرة اليد- كرة السلة- كرة الطائرة- الهوكي التنس الأرضي- تنس الطاولة) مسابقات الميدان والمضمار (عدو 100م- 200م- 400م)، رمي (قرص- جلة- مطرقة- رمح)، وثب (الوثب الثلاثي- الوثب الطويل- الوثب العالي)، الجري (مسافات طويلة- ضاحية)، الرياضات المائية ( السباحة- كرة الماء- الغوص)، المنازلات والرياضات الفردية، الجمباز، الدراجات.

ويتم بعد ذلك اختبار القوام بهدف الكشف عن الانحرافات القوامية المختلفة، ثم يتوجه الطالب للاختبار الشخصي؛ بهدف التحقق من صحة وسلامة النطق والسمع والصوت وحسن المظهر، ومدى معرفة المتقدم بالمعلومات عن الرياضة التي يمارسها.

وشروط النجاح أن يحقق الطالب أو الطالبة 60% من إجمالى مجموع الدرجات في جميع الاختبارات البدنية والمهارية، وأن يكون لائق طبياً ولائق في الطول، وعلاقة الطول بالوزن،ولائق في القوام والاختبار الشخصي.

فيما أفاد الدكتور شريف إبراهيم عبده رئيس كنترول لجان امتحانات القدرات أن 280 طالب وطالبة أدوا اختبارات القدرات حتى الآن بواقع 167 طالب، و 113 طالبة .

جدير بذكر أن كلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس كانت في استقبال الطلاب بمقر الكلية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 يوليو لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الرياضية للعام 2023، حيث تم استقبال 88 طالب وطالبة بواقع 57 طالب و31 طالبة باليوم الأول، بينما تم استقبال 113طالب وطالبة بواقع 59 طالب و 54 طالبه باليوم الثاني الإثنين الموافق 17 يوليو، أما يوم الثلاثاء 18 يوليو فتم استقبال79 طالب وطالبة بواقع 51 طالب و 28 طالبة.