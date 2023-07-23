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وزير الخارجية الأمريكي: نهنئ "أم الدنيا" بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

الأحد، 23 يوليو 2023 10:41 ص
وزير الخارجية الأمريكي: نهنئ "أم الدنيا" بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
أ ش أ

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هنأت الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية مصر العربية "أم الدنيا" بمناسبة الذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو المجيدة.


وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، بمناسبة ثورة 23 يوليو اليوم الأحد: نهنئ "أم الدنيا" بمناسبة عيدها الوطني.


وأعرب عن تقديره لدور مصر "المهم" في تعزيز السلام والأمن في المنطقة، ولدورها الريادي على الصعيد العالمي في مجال تغير المناخ، بما في ذلك استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 (كوب27).


وأكد وزير الخارجية الأمريكي التزام الولايات المتحدة بشراكتها القوية مع جمهورية مصر العربية، قائلا: يسعدني أننا عقدنا مؤخرًا أول لجنة اقتصادية مشتركة لنا في القاهرة، مما سيعزز تعاوننا الاقتصادي والتجاري الثنائي.


وأفاد بأن الشراكة الإستراتيجية التي تمتد لأكثر من 40 عامًا بين البلدين في ازدهار مستمر يصب في صالح الشعبين الأمريكي والمصري.
واختتم بلينكن البيان بالقول: بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أعرب عن أطيب تمنياتي لشعب مصر وحكومتها.


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