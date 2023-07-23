من هم الأكثر عرضة لسرطان الجلد وإزاى تحمى نفسك منه

كتبت نهير عبد النبى

سرطان الجلد هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا وهناك 3 أنواع رئيسية من سرطان الجلد وهى "سرطان الخلايا القاعدية، سرطان حرشفية الخلايا، سرطان الجلد"،

يطلق على سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية أيضًا سرطان الجلد غير الميلاني ، وهما أكثر شيوعًا من سرطان الجلد. سرطان الجلد هو أخطر هذه السرطانات.

وحسب ما ذكره موقع health تعتبرالأشعة فوق البنفسجية من الشمس هي السبب الرئيسي لسرطان الجلد. يمكن أن تأتي الأشعة فوق البنفسجية أيضًا من أسرّة التسمير أو أكشاك الدباغة أو المصابيح الشمسية.

يمكن لأي شخص أن يصاب بسرطان الجلد أنت في خطر أكبر إذا كان لديك:

-بشرة فاتحة اللون بها نمش

-شعر أشقر أو أحمر

-عيون زرقاء أو خضراء

أنت في خطر متزايد للإصابة بسرطان الجلد ، وهو أحد أخطر أنواع سرطان الجلد ، إذا كان لديك:

-الشامات غير العادية (الشامات التي يتغير لونها أو تنمو بشكل غير متساو أو تتغير في الملمس)

-عدد كبير من الشامات (أكثر من 50)

-تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الجلد أو الشامات غير العادية

-بشرة فاتحة تحترق بسهولة

-تاريخ شخصي للعديد من حروق الشمس ، خاصة عندما كنت طفلاً أو مراهقًا

أفضل طريقة للوقاية من سرطان الجلد هي حماية بشرتك من أشعة الشمس والمصادر الأخرى للأشعة فوق البنفسجية.

ولحماية نفسك من سرطان الجلد يجب اتباع الأتى:

-ابق بعيدًا عن الشمس قدر الإمكان بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً

-ارتداء أكمام طويلة أو بنطال طويل أو تنورة طويلة وقبعة ونظارة شمسية

-استخدم واقٍ من الشمس بمعامل حماية 15 أو أعلى

-افحص بشرتك من أجل التغييرات بانتظام

قد تساعد حماية بشرتك اليوم في الوقاية من سرطان الجلد لاحقًا في الحياة، حيث تظهر معظم أنواع سرطان الجلد في وقت لاحق من الحياة ، لكن تلف الجلد الناتج عن الشمس يمكن أن يبدأ في مرحلة الطفولة.

قد يساعد أيضًا اتخاذ خطوات لحماية بشرتك في منع ما يلي:

-التجاعيد

- بقع على جلدك

-أضرار أخرى لبشرتك وعينيك