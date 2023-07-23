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معلومات الوزراء: 80% تراجع فى واردات الموبايلات المستوردة العام الماضي

الأحد، 23 يوليو 2023 10:35 ص
معلومات الوزراء: 80% تراجع فى واردات الموبايلات المستوردة العام الماضي انفوجراف
كتبت هند مختار

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كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أن هناك 80% تراجع فى واردات الموبايلات المستوردة العام الماضي.
 
وأوضح المركز إنه جاء تراجع قيمة واردات الهاتف المحمول في 2022 لتسجل 342 مليون دولار مقابل 1.7 مليار دولار في 2021، ليسير بشكل متوازٍ مع جهود مصر لتعميق التصنيع المحلي لأجهزة الهاتف المحمول، والتي ظهرت بوضوح في افتتاح أول مصنع لشركة "سامسونج" بإفريقيا والشرق الأوسط في محافظة بني سويف، لإنتاج أجهزة التابلت، بجانب مصنع جديد يجري العمل على تنفيذه لإنتاج مختلف السلع الكهربائية، بالإضافة إلى مصانع أخرى تم التعاقد على إنشائها مع شركات "نوكيا" و"فيفو" و"أوبو".
 
 
انفوجراف
انفوجراف

 


الموبايلات المستوردة

مركز المعلومات

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي



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